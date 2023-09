Dopo quasi trent’anni, Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness hanno annunciato la fine del loro matrimonio. I due attori australiani si erano sposati nel 1996, e ad aprile avevano festeggiato il loro 27 esimo anniversario. Hanno due figli adottivi: Oscar di 23 anni e Ava di 18.

People Magazine riporta una dichiarazione congiunta, l’unica che la coppia intende fare sulla vicenda:

Abbiamo avuto la benedizione di condividere quasi tre decenni come marito e moglie in uno splendido matrimonio pieno di amore. Il nostro viaggio ora cambierà, e abbiamo deciso di separarci per affrontare la nostra crescita individuale. La nostra famiglia è sempre stata e sarà sempre la nostra priorità. Ci imbarcheremo in questo nuovo capitolo con gratitudine, amore e bontà. Apprezziamo enormemente il rispetto della nostra privacy, in un periodo in cui la nostra famiglia dovrà attraversare questa transizione nelle vite di tutti noi.

Jackman e Furness si sono conosciuti sul set: entrambi facevano parte del cast della serie televisiva australiana Correlli del 1995. Jackman ha poi intrapreso una carriera cinematografica in blockbuster come X-Men, e teatrale con spettacoli a Broadway. Furness ha partecipato recentemente al thriller australiano Force of Nature: The Dry 2.

