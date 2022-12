Hugh Jackman crede che sui set sia necessario supporto psicologico

In occasione della promozione di The Son, Hugh Jackman ha parlato di salute mentale e dell’esigenza di supporto psicologico sui set cinematografici.

L’attore ha raccontato alla BBC che i produttori del film di Florian Zeller hanno assunto uno psichiatra per dare sostegno al cast del film nel caso avesse bisogno di consulenza:

L’attore ha spiegato che la figura dei coordinatori di intimità è sempre più presente sui set, ma anche chi fornisce supporto psicologico merita un posto, specialmente sui set dei film con argomenti molto sensibili:

C’è una piccola parte di me vecchia scuola che crede che siano problemi privati. Se devi andare dal medico per qualunque motivo o anche per la salute mentale, sta a te provvedere. Ma credo che sarebbe un bel segnale da parte dei superiori occuparsi di una persona, non solo del suo compenso, ma anche del suo benessere.