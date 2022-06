Sono passati più di 3 anni da quando abbiamo scoperto che Chris Hemsworth era stato scelto per interpretare Hulk Hogan in un film biografico che sarebbe stato diretto per Netflix da Todd Phillips.

In occasione della promozione di Thor: Love and Thunder, a Chris Hemsworth è stato chiesto quante magliette ha già strappato per la sua preparazione. L’attore ha risposto che sfortunatamente non ne ha strappata ancora nessuna:

Quel film è ancora lontano, è in fase di sviluppo, perciò se riusciremo a realizzarlo sarà grandioso. Todd Philips è un genio. Non ho ancora strappato alcuna maglietta, ma sarete i primi a saperlo quando succederà.

Il film biografico, come noto, non affronterà l’intera storia della vita di Terrence Gene Bollea (questo il nome all’anagrafe), ma si concentrerà sulla sua ascesa al successo e risulterà come una cronaca delle origini della Hulkamania.