Per il suo nuovo film in collaborazione con Netflix, ora in produizone,ha dovuto assecondare una richiesta del colosso dello streaming per un motivo ben preciso.

Il progetto, intitolato Hustle, è diretto da Jeremiah Zagar, regista di Quando eravamo fratelli, su una sceneggiatura di Taylor Materne e Will zzFetters.

Sandler interpreta un talent scout della pallacanestro che, dopo esser stato licenziato ingiustamente, trova un giocatore di grande talento all’estero e decide di portarlo in America per dimostrare a tutti che entrambi hanno tutto ciò che serve per arrivare all’NBA.

Stando alla sceneggiatura, infatti, il giocatore doveva essere cinese, ma dai piani alti – come raccontato da Sandler – è arrivata una richiesta specifica.

Visto che Netflix non c’è in Cina, mi hanno chiesto: “Potreste cambiarlo in qualcuno proveniente dall’America Latina o dall’Europa?“. Ed ecco come ci siamo ritrovati a Maiorca.

Alla fine, la produizone ha scelto Juancho Hernangómez, cestista spagnolo nella NBA con i Los Angeles Clippers.

La Happy Madison di Sandler, la Roth/Kirschenbaum Films, LeBron James e la SpringHill Entertainment di Maverick Carter producono la pellicola.

Il progetto era inizialmente della Legendary e Netflix ne ha acquistato i diritti. Nel cast troviamo Queen Latifah, Robert Duvall, Ben Foster, Juancho Hernangomez, Jordan Hull, Maria Botto, Ainhoa Pillet e Kenny Smith.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Fonte: CB