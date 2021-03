Per la prima volta dopo un anno di chiusura, ieri i cinema della contea di Los Angeles hanno riaperto i battenti e hanno accolto gli spettatori nel rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione del Coronavirus – misure che includono la capienza ridotta al 25%. E tra i primi a fiondarsi in sala c’è stato nientemeno che, che l’anno scorso ha tanto insistito perché il suo film Tenet uscisse al cinema nel tentativo di spianare la strada ad altre uscite nonostante mercati fondamentali come quelli di New York, Los Angeles e San Francisco rimanessero chiusi.

Reuters ha immortalato il regista presso il cinema AMC Burbank 16, nel primo spettacolo del giorno di riapertura, ed è disponibile anche un video:

Director Christopher Nolan sits in an AMC theatre while waiting for the first screening on reopening day in Burbank, California. Photo by Mario Anzuoni pic.twitter.com/H4v684EXz2

In un altro cinema della catena AMC, il Century City 15, è stato presentato il film Boogie. Il regista Eddie Huang era presente, e introdotto la sua pellicola al pubblico in sala (esaurita nella sua capienza massima del 25%), come ha raccontato a Deadline:

È stata la prima volta che ho visto il mio film in un cinema, avevo i brividi. […] Per me significa molto vedere questo film oggi. Lo avevo presentato in un drive-in, ma non è la stessa cosa. Il mio cuore batteva all’impazzata mentre lo vedevo in una sala cinematografica. La presentazione al drive-in… c’erano 200 auto, non era la stessa cosa. È stato divertente perché ero così grato a Focus Features della possibilità che mi aveva dato, ovvero presentare il mio film a Los Angeles. Stavo in macchina e dopo 45 secondi ho spento tutto, perché il suono non era sincronizzato con il film. Non riuscivo a vederlo. Ho semplicemente mangiato i popcorn.

Focus mi aveva dato varie opzioni per far uscire il film, ma ho insistito perché fosse il 5 marzo. Volevano spostarlo, ma ho insistito: “Penso che il mio film arrivi al momento giusto. Stiamo uscendo dalla pandemia e voglio che sia uno dei primi film a tornare in sala”.