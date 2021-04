Nella lunga diretta di oggi di Cinema con Nonno Alò su Twitch, oltre a Francesca Mazzoleni (candidata al David per Punta Sacra) hanno partecipato anche i fratelli Damiano e Fabio D’Innocenzo, ai quali inevitabilmente abbiamo chiesto una replica sui commenti di qualche giorno fa di Gabriele Muccino su Favolacce che tanto hanno fatto discutere

In un primo momento è stato Fabio a gettare acqua sul fuoco e parlare del loro amore per il regista romano:

Successivamente è subentrato Damiano, che ha commentato in maniera più approfondita:

Damiano: Prima di iniziare a girare [America Latina], mi sono visto quasi tutti i film italiani sulla piattaforema dei David di Donatello, e devo dire che il livello è veramente ma veramente alto, il ventaglio è così variopinto che… evvai che posso vedere film che non potrei mai fare per incapacità, per idiosincrasie o per sbagli che ho commesso, e questa roba qua mi rende tanto felice. Ecco, qua metto un appunto sul cinema di Gabriele Muccino: ma che bello quando ci sono altri che fanno film diversi dai tuoi che tu non faresti mai e viceversa. Io capisco le esternazioni di Gabriele, è divertente. E poi facciamo un lavoro… Francesco, lo sai quanto su questo uno debba essere poco pudico e molto ancorato alla realtà: se uno fa pure lo schizzinoso rosicone… Se uno se la prende per quei piccoli commenti che possono starci… Diventa poco divertente, capisci? Già facciamo un cinema che spesso si accartoccia su se stesso, tra burocrati vecchiacci… Le esternazioni di Muccino almeno conservano una grande vitalità. Sono esternazioni molto giovanili. Quindi sono state interessanti. E poi lo incontreremo, ci parleremo… ci berremo due birre. E lì avremo modo di approfondire tutto. Però va bene, va bene tutto.

[…] Il tuo film preferito di Gabriele, Damiano?

Damiano: Sette anime.