I Goonies, Joe Pantoliano spera che il sequel si faccia

Il sequel de I Goonies, la leggendaria pellicola di Richard Donner prodotta dalla Warner Bros e dalla Amblin di Steven Spielberg, è argomento di leggenda e, come noto, non è mai stato realizzato. L’unico I Goonies II materialmente concepito è il seguito del videogioco per NES realizzato dalla Konami e commercializzato nel 1987 (a marzo in Giappone e a novembre negli Stati Uniti).

Ma de I Goonies II, inteso come film, ha parlato qualche giorno fa Joe Pantoliano durante un panel alla Terrificon 2022. Pantoliano, lo ricordiamo, ha interpretato Francis Fratelli nell’amatissimo cult.

Interpellato sulla questione, la star ha spiegato di sperare che il progetto possa andare davvero in porto:

Tutto quello che so è che, un po’ di tempo fa, abbiamo fatto una reunion. Nel corso degli anni mi sono imbattuto, ogni tanto, in Steven Spielberg che mi diceva “Stiamo lavorando a una sceneggiatura da proporre a Donner”. Una decina di anni fa, Donner mi aveva effettivamente chiamato.

Pantoliano spiega che dopo la reunion virtuale dei Goonies fatta nell’aprile del 2020 (ECCOLA SU YOUTUBE) era stato contattato da Adam F. Goldberg il creatore della serie TV The Goldbergs che ha effettivamente scritto un sequel della pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI) spiegando che:

A quanto pare, aveva proposto a Donner (il regista, lo ricordiamo, è morto a luglio del 2021, ndr.) un’idea – ci avrebbe fatto vedere solo le prime tre pagine. Si trattava del seguito. Suppongo che col successo di questi sequel, da Bad Boys for life a Top Gun: Maverick – per una qualche ragione le persone amano rivedere in vita questi personaggi. Per cui sì, spero di farne un altro con tutti gli altri.

La scorsa estate, Chris Columbus, che de I Goonies è stato sceneggiatore, raccontava la telefonata ricevuta da Richard Donner qualche anno fa, una chiamata che aveva a che fare proprio con I Goonies 2.

Mi telefonò e mi disse “Sai cosa dovremmo fare? Dovremmo andare sulla mia barca, fumare erba per tre giorni e poi tirare fuori un’idea per I Goonies 2”. Gli risposi “Dick, dunque, per prima cosa io non fumo erba. Ma forse, se venissi lì da te, potremmo scolarci un paio di drink e starcene seduti in barca”. Un incontro che non c’è mai stato. E me ne pento profondamente. Scaricherei qualsiasi cosa ora come ora per poterlo fare adesso.

