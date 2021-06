Del sequel desi parla da decenni e, più il tempo passa, più ci rendiamo tutti conto che il vecchio videogioco per il Nintendo Entertainment System è destinato a restare l’unico “capitolo due” del film.

In una recente chiacchierata fatta con Dread Central, una delle star del cult diretto da Richard Donner e prodotto da Steven Spielberg con la sua Amblin, ha avuto modo di spiegare perché, a suo modo di vedere, I Goonies 2 sia, sostanzialmente, una cosa morta e sepolta. A parlare è Corey Feldman, interprete di Clark “Mouth” Devereaux:

Sean Astin e Josh Brolin volevano un sequel, ma ogni volta che mi sono ritrovato a pensare “Okay, questa volta si fa davvero” poi mi sono ritrovato a provare una profonda delusione. Probabilmente, il momento in cui ci ho creduto di più è stato durante la pandemia. Ho pensato “Ok, è il 25 esimo anniversario [in realtà, il 35esimo, ndr.] de I Goonies, abbiamo fatto due reunion in un anno, abbiamo riletto la sceneggiatura tutti insieme. Lo stesso Chris Columbus ha detto in una delle chiamate insieme a tutti noi e in una serie di emal successive che “Ragazzi, sono ispiratissimo, mi sono rimesso a scriverlo. Lo farò. Lo faremo” e poi più niente. Non so davvero cosa sia accaduto. So solo che quando ho scoperto che il mio caro amico Richard Donner aveva siglato un contratto per Arma Letale 5 come suo canto del cigno ho realizzato che tutti i rumour potevano anche smettere di esistere. Non possiamo fare I Goonies 2 senza Richard Donner. È un peccato. Perché proprio come nelle rimpatriate su Zoom dell’anno scorso e a prescindere dai capelli bianchi di ognuno, l’amore è ancora lì. C’è ancora quel senso di famiglia. E so che ognuno di noi sogna che qualcuno possa fargli trovare sugli scalini di casa la sceneggiatura del sequel al risveglio. Ma sfortunatamente questa cosa non si è mai verificata.