La Funko Games ha mostrato le prime immagini di, nuovo gioco da tavolo ispirato all’iconico cult di Richard Donner del 1985.

Questo nuovo gioco da tavolo di strategia catapulterà i giocatori nell’atmosfera del film attraverso 9 possibili storie da giocare, alcune inedite e non presenti direttamente nel lungometraggio.

Potete vedere le immagini del prodotto qua sotto:

Ecco la sinossi ufficiale del film:

I ragazzini di Goon Docks – tutti li chiamano i “Goonies” – sono in allarme: i maggiorenti del locale club del golf hanno dato lo sfratto ai loro genitori, volendo radere al suolo il quartiere nel proprio interesse. Durante l’ultimo e un po’ malinconico “week-end” da passare sul posto, uno dei ragazzi scopre nella propria soffitta una antica mappa spagnola, che fu di Willy l’Orbo, un pirata del XVII secolo. Con i suoi amici egli e’ ben deciso a trovare il tesoro che l’Orbo ha seppellito da qualche parte nei dintorni. Cosi’ la piccola banda si mette in caccia, penetra in uno “chlet” che d’estate e’ adibito a bar e scende nelle caverne del sottosuolo. Purtroppo, il luogo e’ anche la base operativa di una losca famiglia composta da Mamma Fratelli e dai due suoi violenti figli, i quali hanno incatenato nella cantina il deforme Sloth, terzo membro della casata. I sette piccoli Goonies dovranno subire paure e prove terribili, incontrando pipistrelli e trabocchetti, scivolando in torrenti che sono dei veri “toboga”, sempre insidiati e inseguiti dai perfidi Fratelli. Uno dei ragazzi, il simpatico e golosissimo ciccione del gruppo, riesce a liberare il gigantesco Sloth e a fare lega con lui. Alla fine si avrà l’arrivo al tesoro proprio nel bel mezzo di un laghetto in una immensa caverna, dove e’ all’ancora una fantastica nave pirata, nel cui ventre si trova uno scintillante patrimonio d’oro e gioielli; dopo di che, lotta con i cattivi e ritorno di tutti sulla spiaggia di Goon Docks. Le pietre preziose, fortunosamente salvate dopo tante peripezie (una minima parte del tesoro ormai perduto), saranno sempre sufficienti al piccolo Brand (che e’ il proprietario della famosa mappa) ed a suo padre per salvarli tutti dallo sfratto. Con grande gioia generale, mentre prende il largo maestosamente la nave di Willy, orbo e pirata, ma anche avveduto tesoriere.