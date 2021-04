È da tempo che si parla di un quarto film suidopo l’ultimo film arrivato nel 2014: in seguito alla risoluzione di alcune divergenze creative,aveva annunciato nel 2018 che sarebbe tornato nel nuovo film, ma del progetto si è saputo poco nulla.

In un’intervista per il The Jenna Ben Show, Randy Couture ha aggiornato brevemente sul quarto film spiegando che la sceneggiatura è in fase di stesura. Ha poi preannunciato che le riprese potrebbero partire già in autunno, anche se nulla è certo:

A quanto pare lo gireremo [I Mercenari 4]. Ci stanno lavorando da un paio d’anni oramai, ma ho saputo da poco dal mio agente che stanno pensando di programmare le riprese per questo o il prossimo autunno. Non ho ancora letto la sceneggiatura, ne avevano già una un paio d’anni fa, ma poi l’hanno cestinata. A volte questo mondo è così strano, è imprevedibile…

La regia del nuovo film dovrebbe esser stata offerta a D.J. Caruso, regista di xXx – Il ritorno di Xander Cage, che dovrebbe occuparsi del progetto partendo da una sceneggiatura firmata da Max Adams.

Con un incasso di soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I Mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.