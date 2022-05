I mercenari 4: Sylvester Stallone e Jason Statham in un video dal dietro le quinte

Lo stessoha diffuso sul suo profilo Instagram un video in cui compare insieme al collegain quello che sembra il dietro le quinte del quarto film di(intitolato Expend4bles) di prossima uscita.

Potete vedere il video qua sotto:

In questo quarto film torneranno Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già apparsi nei precedenti capitoli. Accanto a loro troveremo Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa. Alla regia invece lo stuntman Scott Waugh (Need for Speed).