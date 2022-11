I mercenari 4: Sylvester Stallone spiega che Jason Statham sarà al centro della storia “per l’80% del film”

Sylvester Stallone ha parlato con l’Hollywood Reporter brevemente del quarto film di I mercenari (intitolato Expend4bles) di prossima uscita.

“Ho sentito che è uscito molto bene” ha detto sulla realizzazione della pellicola, aggiungendo poi che il protagonista sarà Jason Statham:

Rappresenta l’80% del film, lui ne è felice.

La pellicola sarà al cinema il 22 settembre 2023.

In questo quarto film torneranno Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester Stallone, già apparsi nei precedenti capitoli. Accanto a loro troveremo Curtis “50” Jackson, Megan Fox (che sarà la protagonista femminile) e Tony Jaa. Alla regia invece lo stuntman Scott Waugh (Need for Speed).

Con soli 39 milioni di dollari negli Stati Uniti (e 206 milioni di incasso globale), I mercenari 3 è il film della trilogia che ha incassato di meno in assoluto, seguito dai 270 milioni incassati dal primo capitolo e dai 305 milioni di dollari incassati dai Mercenari 2.

Cosa ne pensate? Quanto attendete questo nuovo progetto del franchise di I mercenari? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!