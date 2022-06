Secondo quanto riportato da Deadline Chris Miller (Il Gatto con gli stivali) sarebbe stato scelto dalla Paramount Animation e dalla Nickelodeon Animation per dirigere un nuovo film animato musicale su I Puffi. Le major hanno annunciato il progetto durante il l’Annecy International Animation Film Festival.

Tra i progetti targati Paramount Animation che vedremo prossimamente troviamo titoli come Paws of Fury: The Legend of Hank, Teenage Mutant Ninja Turtles Animated, Paw Patrol: The Mighty Movie, The Tiger’s Apprentice e un film senza titolo sui Transformers.

Tra i lungometraggi diretti da Miller troviamo anche Shrek Terzo.

