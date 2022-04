Dopo la vittoria gli Oscar, Troy Kotsur ha parlato con Variety I segni del cuore – CODA e delle possibilità di esplorare ulteriormente la storia dei protagonisti.

Ecco un estratto dall’articolo:

Sei aperto alla possibilità che “I segni del cuore – CODA” e i suoi personaaggi vengano esplorati in un sequel o una serie tv? Se con lo stesso cast, certo, lo vorrei assolutamente. Abbiamo una storia unica e potremmo raccontarne tante altre. Siamo una famiglia disfunzionale, no? Perciò grazie a quella disfunzione ci sono tante bellissime storie da raccontare. Sarei assolutamente disposto.

I segni del cuore – CODA, fresco vincitore dell’Oscar come miglior film e di quello per la miglior sceneggiatura adattata e il migliore attore non protagonista a Troy Kotsur, è uscito al cinema in Italia dopo che Eagle Pictures ha valutato con gli esercenti l’opportunità di portare in sala la pellicola di Sian Heder – da noi uscita in home video e in digitale a inizio febbraio – in caso di vittoria agli Oscar,

Segui gli aggiornamenti su I segni del cuore – CODA nella nostra scheda.