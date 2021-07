In questi giorni lo storico showrunner de, Al Jean, è stato impegnato in una serie d’interviste con la stampa americana e internazionale in occasione dell’arrivo, su Disney+, del nuovo corto The Good, the Bart, and the Loki, in cui i gialli di Springfield sono alle prese con un personaggio, Loki appunto, che normalmente non è solito bazzicare il 742 (o 1094?) di Evergreen Terrace. Anche noi di BadTaste abbiamo avuto l’onore d’incontrarlo, virtualmente, su Zoom.

In una chiacchierata fatta con ComicBook, Al Jean ha però parlato anche del sequel mai effettivamente realizzato del film de I Simpson spiegando che, prima della pandemia di nuovo Coronavirus partita dalla Cina, erano effettivamente in corso delle discussioni in materia:

Ne stavamo discutendo molto prima dello scoppio della pandemia. E ora, penso principalmente come precauzione, vogliamo vedere come i film, nello specifico quelli d’animazione, torneranno alla ribalta, perché non voglio farlo solo come esperienza streaming. Vogliamo davvero che sia concepito come film per la sala perché è in quella maniera che abbiamo ideato il primo, era un prodotto che non potevi sviluppare in un’altra maniera. Andrò al cinema, mi sono vaccinato. Tifo davvero per l’industria cinematografica, ma, personalmente, voglio anche vedere il panorama che si andrà a configurare. Poi loro (la Disney, ndr.) ha davvero così tanti film in canna, cinque Avatar, cinque Star Wars, avranno davvero un casino di roba da far vedere a cominciare da Black Widow che esce questa settimana. Supporterò il cinema anche se sono abbonato a Disney+.

Il primo, e unico, film cinematografico de I Simpson è uscito al cinema nel 2007. Costato circa 75 milioni di dollari, ne ha poi incassati 536 al box office globale.

