Grosso spavento ieri sera per Ian McKellen, che ieri sera è caduto dal palco del teatro Noël Coward di Londra durante una performance.

L’attore 85 enne stava interpretando John Falstaff in una produzione di Enrico IV come parte di uno spettacolo intitolato Player Kings a West End di Londra. Durante una scena di combattimento che coinvolgeva il Principe del Galles e Henry Percuy, ha perso l’equilibrio ed è caduto dal palco, proprio davanti al pubblico. Le luci della sala si sono accese immediatamente e il personale è subito accorso in suo aiuto: i presenti hanno riferito che era cosciente e gridava di dolore chiedendo aiuto. McKellen è stato portato in ospedale, mentre lo spettacolo è stato poi cancellato e la folla evacuata dal teatro.

Nelle ore successive un portavoce dell’attore ha diramato un comunicato rassicurando tutti: “Grazie al nostro pubblico e al pubblico in generale per gli auguri dopo la caduta di Ian durante la performance di questa sera di Player Kings. Dopo una radiografia, il brillante team del NHS ci ha assicurato che si riprenderà rapidamente e completamente e Ian è di buon umore. Grazie ai dottori Rachel e Lee che erano presenti tra il pubblico e a tutto il personale del teatro per il loro supporto.”

La produzione ha cancellato la performance programmata per martedì per permettere a McKellen di riposare e ha notato che coloro che sono stati colpiti saranno contattati il prima possibile.

Una persona presente nel pubblico ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto all’agenzia di stampa PA: “Sembra che Sir Ian sia inciampato mentre si spostava verso il proscenio per partecipare in modo più attivo alla scena. Ha preso slancio mentre si muoveva verso il proscenio, il che ha portato alla sua caduta dal palco proprio di fronte al pubblico. Le luci della sala si sono accese molto rapidamente mentre il team della sala affrontava l’accaduto. Siamo stati evacuati immediatamente in modo che Sir Ian potesse essere curato in privato. La direzione del teatro ha annunciato che lo spettacolo era stato cancellato, che Sir Ian stava ricevendo cure e che era stata chiamata un’ambulanza.”

Ecco McKellen due mesi fa durante un programma televisivo, mentre parlava proprio della sua nuova interpretazione a teatro:

Fonte:BBC

