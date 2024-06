Qualche giorno fa c’è stato molto spavento per Ian McKellen, che era caduto dal palco del teatro Noël Coward di Londra.

L’attore 85 enne stava interpretando John Falstaff in una produzione di Enrico IV come parte di uno spettacolo intitolato Player Kings a West End di Londra. Durante una scena di combattimento che coinvolgeva il Principe del Galles e Henry Percuy, l’attore aveva perso l’equilibrio ed era caduto dal palco, proprio davanti al pubblico.

Il giorno dopo l’attore aveva confermato su Facebook di stare bene e di essere sotto le cure di “esperti, specialisti e infermieri che lavorano per il servizio sanitario nazionale“.

Visto che McKellen è ancora in via di guarigione, per gli ultimi tre spettacoli nel West End, a Londra, sarà sostituito da David Semark nei panni di Sir John Falstaff. Sarà invece presente quando la piece inizierà il tour inglese il 3 luglio a Bristol, per poi passare a Birmingham, Norwich e Newcastle.

Fonte

Classifiche consigliate