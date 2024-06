Vedremo mai un quarto capitolo di Friday? Il film del 1995 con Ice Cube arrivato in Italia con il titolo Ci vediamo venerdì, ha generato per ora due sequel, Next Friday e Friday After Next.

E di recente lo stesso Ice Cube ha rivelato che si sta effettivamente discutendo di un nuovo film. Ecco cosa ha dichiarato durante lo show Flavor of the Week:

Ci stiamo lavorando. Finalmente siamo riusciti ad avere un po’ di movimento con la Warner Bros..

Vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo di Friday?

