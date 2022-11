Ice Cube conferma di aver perso 9 milioni di dollari per un ruolo perché contrario al vaccino del Covid-19

L’anno scorso abbiamo appreso che Jack Black avrebbe dovuto avere Ice Cube come collega in Oh Hell No, commedia targata Sony Pictures diretta da Kitao Sakurai (Bad Trip), ma l’attore non ha voluto sottoporsi al vaccino per il Covid-19, perdendo così un cachet da 9 milioni di dollari.

Durante un episodio di Million Dollaz Worth of Game, Ice Cube ha confermato la notizia:

Ho rifiutato un film perché non volevo farmi quel cazz* di vaccino, ho rinunciato a 9 milioni di dollari. Vaffanc*lo a quel vaccino e a voi per aver cercato di farmelo fare. Non so cosa ne pensi Hollywood di me al momento.

Ha poi aggiunto:

Non ho rifiutato i soldi, sono stati quei figli di p*ttana a non darmeli perché non volevo vaccinarmi.

Il lungometraggio, non ancora entrato in produzione, segue la storia di Sherman (Black), un uomo che si innamora della madre di Will (il ruolo che doveva essere di Cube).

Cosa ne pensate di quanto accaduto con Ice Cube? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!