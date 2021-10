non avrà piùcome collega in, commedia targata Sony Pictures che verrà diretta da Kitao Sakurai (Bad Trip).

Il motivo, come raccontato dall’Hollywood Reporter, è che l’attore non ha voluto sottoporsi al vaccino per il Covid-19, perdendo così un cachet da 9 milioni di dollari.

La Sony, un rappresentate dell’attore e la sua agenzia WME non hanno voluto commentare la decisione.

Il lungometraggio segue la storia di Sherman (Black), un uomo che si innamora della madre di Will (il ruolo che doveva essere di Cube).

Matt Tolmach produrrà il film attraverso la Matt Tolmach Productions insieme a Black e alla Roz Music. L’uscita del film nelle sale americane era stata fissata al 1° luglio del 2022, ma l’uscita di scena di Ice Cube indurrà la produzione a uno slittamento.

Ice Cube è invece apparso in progetti come La bottega del barbiere 3, Un poliziotto ancora in prova, L’assistente della star, Botte da prof., xXx – Il ritorno di Xander Cage e in 22 Jump Street.

Cosa ne pensate di quanto accaduto con Ice Cube? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

Fonte: THR