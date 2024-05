C’è una scena in IF – Gli amici immaginari, ora nelle sale italiane, in cui il personaggio di Cailey Fleming racconta finalmente la sua storia.

Per l’attrice è stato un momento veramente difficile da affrontare, come raccontato durante un’intervista con Screenrant:

Ero così nervosa, è la scena per cui ero più in agitazione. Rappresenta una parte molto importante del film, un momento molto speciale, e io volevo davvero che arrivasse agli spettatori come volevo. Ricordo che non appena ho letto la sceneggiatura e abbiamo iniziato a girare, continuavo a dire a John [il regista] che ero così nervosa. Lo chiamavamo lo “Story Day”, il giorno della storia. […] Abbiamo aspettato fino alla fine per girarla, mi ci è voluto tanto tempo per memorizzare le battute perché non riuscivo a leggerle senza piangere.

Quel giorno John mi ha semplificato le cose il più possibile, l’atmosfera era calma. Solitamente era tutto molto elettrizzante, ma quel giorno era tutto calmo in modo che riuscissimo a girarla senza intoppi. Abbiamo girato, credo, cinque ciak, da tutte le angolazioni necessarie. È stato tutto così vero, non ho recitato tanto. Vedere qualcuno con cui hai lavorato così tanto e che ami su un letto d’ospedale non è affatto una cosa bella, ma ce l’abbiamo fatta.