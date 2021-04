01 Distribution ha annunciato l’uscita di, l’atteso film di Gianluca Jodice con Sergio Castellitto nei panni di Gabriele D’Annunzio che doveva arrivare al cinema l’anno scorso e che finalmente potremo vedere in sala a partire dal

Commenta l’annuncio così Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution e presidente dei distributori:

Non vedevamo l’ora di rimetterci al lavoro, nel senso pieno e industriale di una ripartenza del mercato cinematografico. Le notizie che ci arrivano dal Governo, in particolare quelle legate al coprifuoco, ci rendono ottimisti rispetto a progressivi miglioramenti e ci hanno spinto a posizionare, finalmente, uno dei film di produzione italiana più attesi e importanti del nostro listino nella data del 20 maggio. Siamo certi che l’uscita in sala de Il Cattivo Poeta sia un segnale molto importante per gli esercenti, con ricadute molto positive per tutto il mercato cinematografico. Ringraziamo Groenlandia per essere stati con entusiasmo al nostro fianco in questa decisione.

Aggiungono Matteo Rovere e Andrea Paris, produttori di Ascent film:

Siamo davvero felici che il nostro film finalmente possa uscire al cinema. Crediamo fortemente nell’unicità dell’esperienza in sala e siamo contenti di poter inaugurare le tanto attese riaperture con un film a cui teniamo moltissimo. Tornare al cinema in sicurezza con il nostro Cattivo Poeta è per noi motivo di orgoglio e un forte segnale di ripartenza per tutto il settore cinematografico.

Nella seconda metà di maggio riapriranno anche le grandi catene UCI e The Space, per cui il film dovrebbe avere una distribuzione piuttosto ampia.

Il cattivo poeta racconta l’inverno della vita del grande poeta e il tramonto di una nazione intera, alle porte della seconda guerra mondiale. Il ritratto di una delle figure chiave della storia moderna, poco raccontata dal nostro cinema.

Nel cast, tra gli altri, Francesco Patanè, Tommaso Ragno e Clotil de Courau .

IL CATTIVO POETA: LA TRAMA