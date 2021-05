È ufficiale: ildi Roma aprirà i battenti il 30 settembre.

“Sarà un cinema di prima visione con un orario su più programmi che proietterà quattro diversi film al giorno, includendo retrospettive tematiche, presentazioni e laboratori per bambini”, afferma Valerio Carocci, presidente dell’associazione Ragazzi del Cinema America che gestisce il cinema, il quale proietterà “tutto, da Star Wars a Agnes Varda”. Carocci e la sua squadra hanno partecipato alla Europa Cinemas Network Conference di operatori cinematografici e distributori a Lisbona prima della pandemia e sono ora in contatto con operatori in tutta Europa.

La sala avrà 300 posti, con un proiettore 4K di ultima generazione e il suono Dolby 7.1 surround. Inoltre ci sarà un bistrot che servirà cibo gourmet e un’aula studio con wi-fi gratuito aperta 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Nell’edificio c’è anche una terrazza per gli eventi all’aperto. Per il restauro sono stati spesi un milione e mezzo di euro, fondi ottenuti da una combinazione di assegnazioni del governo nazionale, locale e sponsor, e garanzie su immobili di proprietà delle famiglie dei ragazzi. Il contratto d’affitto di dieci anni sull’immobile, di proprietà del comune, è stato ottenuto vincendo un bando pubblico.

Come noto, nel 2012 i ragazzi occuparono il Cinema America situato nel quartiere di tendenza di Trastevere, che dei costruttori volevano demolire e trasformare in un complesso di appartamenti e in un parcheggio. Furono sgomberati dalla polizia nel 2014 e successivamente hanno iniziato a organizzare arene all’aperto in Piazza San Cosimato a Trastevere e in altre due location, proiettando film gratuitamente – pagando una tariffa per il noleggio – a un pubblico solitamente molto numeroso.

Intervistato da Variety, Carocci riflette sulla difficoltà di aprire un cinema in questo momento storico, all’uscita dalla pandemia di Coronavirus, e spiega di essere fiducioso che gli italiani, una volta vaccinati, torneranno nelle sale: “Pensiamo che il lavoro svolto negli scorsi sei anni con le nostre proiezioni all’aperto abbia rieducato il pubblico”, dice, aggiungendo che conta sul fatto che “più di 420.000 persone che sono venute alle nostre proiezioni al Cinema in Piazza rappresentano un pubblico di partenza che è pronto a venire al Cinema Troisi”.

“Questa è la nostra forza”, aggiunge. “Questo è ciò che ci fa sperare che venderemo biglietti qui”.