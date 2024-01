Il colore viola, basato sul romanzo omonimo di Alice Walker, racconta la storia di tre donne nere negli Stati Uniti di inizio ‘900. Una di queste è Sofia, interpretata nel film da Danielle Brooks.

A un certo punto nella storia, Sofia canta una canzone dal titolo “Hell No!” in seguito a una minaccia ricevuta dal marito. Danielle Brooks ha raccontato a The New Yorker cosa significa quella canzone per lei e per il personaggio:

“Hell No!” per Sofia significa dire no all’abuso. Dire no alle regole di genere e all’oppressore per trovare il tuo potere. Per me, ogni notte, si trattava di dire di no a quest’idea che non sono abbastanza, che non me lo merito. Era questo che combattevo ogni giorno sul palco. E ora, interpretandola ed essendo madre di una bellissima bambina di quatto anni di nome Freeya e poi diventando una moglie che impara cosa sia la dedizione è cruciale per la storia quando si arriva a Sofia e Harpo. Credo davvero a tutte le cose di cui parla e capisco quella forza. È una donna radicale.

Continua:

Queste sono donne uscite dalla schiavitù. E per lei cercare di rompere il ciclo di abusi nel suo matrimonio – questa è una donna che aveva sei figli, quando le persone nere al tempo vedevano i figli uccisi, gettati nel mare o portati via, come succede al personaggio di Celia. Questa è una donna che dice “avrò il mio lavoro.” Ci sono sicuramente delle parti di Sofia che porto con me.

Il colore viola è uscito negli Stati Uniti il 25 dicembre, mentre in Italia arriverà nel 2024.

