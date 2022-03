Da anni e anni a Hollywood e dintorni si parla di una nuova iterazione de, il fumetto di James O’Barr pubblicato per la prima volta tra il 1988 e il 1989, già portato al cinema col film diretto dae interpretato dal

Il filmmaker che era andato più vicino a farlo è stato Corin Hardy, regista di The Nun – la vocazione del male (LEGGI LA RECENSIONE) e Gangs of london (LEGGI LA RECENSIONE). Nella sua versione, a vestire i panni di Eric Draven ci sarebbe stato Jason Momoa che, qualche mese fa, abbiamo visto in alcuni screen test risalenti alla pre-produzione di un film mai entrato effettivamente in produzione (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

In una recente intervista rilasciata a IndieWire, lo storico produttore de Il Corvo Ed Pressman ha ribadito che i piani per il rilancio non sono tramontati. Nello specificare che il protagonista del fumetto è un anti-eroe unico nel panorama delle graphic novel e che, presto, arriveranno degli aggiornamenti sul reboot, tanto in termini di regista che di cast.

Il lungometraggio di Alex Proyas con Brandon Lee ha dato vita a una serie di sequel decisamente meno popolari e riusciti come La città degli angeli (1996), Salvation (2000) e Preghiera maledetta (2005).

