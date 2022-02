avrebbe potuto ottenere un ruolo inse al provino non fosse andato tutto storto.

Vulture ha condiviso un estratto da un’intervista con P.J. Hogan, regista di Il matrimonio del mio migliore amico, inserita nel libro di prossima uscita From Hollywood with Love: The Rise and Fall (and Rise Again) of the Romantic Comedy firmato da Scott Meslow.

Come raccontato dal regista, il provino con Russell Crowe fu particolarmente disastroso:

Non so cosa sia andato storto… fu uno dei provini peggiori a cui abbia mai assistito. Russell era seduto davanti a Julia [Roberts], prese la sceneggiatura, la lesse e non alzò neanche una volta gli occhi su Julia. Lesse ogni battuta senza la minima emozione. A un certo punto Julia era praticamente appoggiata al tavolo a guardarlo a pochi centimetri dalla sua faccia sperando che lui ricambiasse lo sguardo, ma non lo fece. Alla fine del provino, Russell mi si avvicinò e disse: “Mi sa che è andata molto bene“, e allora ne fui certo: Russell non sarebbe stato in Il matrimonio del mio migliore amico.

Alla fine, il ruolo fu affidato a Dermot Mulroney.