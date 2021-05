LEGGI ANCHE – Il fantasma dell’opera: in arrivo una nuova miniserie

Secondo quanto rivelato da Deadline lo sceneggiatore Anthony McCarten e la Muse Of Fire Productions starebbero collaborando con la SB Projects di Scooter Braun e con la Compelling Pictures per realizzare(titolo provvisorio), un thriller psicologico contemporaneo musicale ispirato al noto romanzo dei primi del ‘900 Il fantasma dell’Opera di Gaston Leroux.

Il progetto, come ribadito precedentemente, sarà un thriller psicologico alla Misery non deve morire o Il cigno nero ambientato nella scena musicale londinese odierna con una forte connotazione horror. McCarten si sta occupando della sceneggiatura. Il lungometraggio dovrebbe coinvolgere anche dei musicisti moderni che lavoreranno alle canzoni.

Scooter Braun e James Shin produrranno il film attraverso la SB Projects, McCarten lo farà attraverso la Muse of Fire mentre O’Sullivan and Kalligheri per la Compelling Pictures. Scott Manson figurerà come produttore esecutivo.

Qua sotto potete leggere la descrizione ufficiale dell’opera letteraria di Gaston Leroux:

Erik, angelo della musica, artista sublime ma respinto da tutti per la sua ripugnante bruttezza, oscuro signore dei sottosuoli del teatro, trascina la sua vittima, la giovane cantante Christine, nella sua dimora sotterranea per imporle, con un orribile ricatto, la sua diversità e sfidare con la sua delirante grandezza l’umanità che lo ha emarginato.

