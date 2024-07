Durante un’intervista con Vanity Fair, Pedro Pascal ha parlato delle scene di combattimento girate con Paul Mescal sul set di Il gladiatore 2.

Per l’attore è stata dura affrontare il suo collega. “È stato brutale, lo chiamavo ‘Paul muro di mattoni’” ha spiegato. “È diventato così forte. Preferirei essere lanciato giù da un palazzo che dover lottare di nuovo con lui. Affrontare qualcuno di tanto in forma, più giovane e di talento…“.

Ha poi aggiunto:

A parte che per il genio di Ridley, Paul è il motivo principale per cui ho deciso di sottoporre il mio povero corpo a quella fatica.

Mescal, dal canto suo, ha parlato dell’allenamento per raggiungere la forma giusta: “Volevo essere grosso, forte e avere l’aspetto di qualcuno che può causare un po’ di danni […] A volte nella ricerca dell’aspetto perfetto, si finisce per sembrare modelli di intimo piuttosto che guerrieri“.

Ha poi aggiunto:

I muscoli cominciano a crescere e in alcuni contesti può essere visto come qualcosa di bello esteticamente, ma sentirti forte può avere un effetto diverso su di te, su come cammini. Mi è servito anche dal punto di vista psicologico.