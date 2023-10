Durante un’intervista con Total Film magazine (via GamesRadar), Ridley Scott ha parlato di Il gladiatore 2, al momento fermo a causa dello sciopero degli attori, spiegando perché ci siano voluti 23 anni per realizzare un sequel.

Il motivo era, ovviamente, la storia:

Perché ora? Perché prima non avevamo una sceneggiatura. Ci abbiamo provato, in realtà, quattro anni fa. Ho scelto uno sceneggiatore davvero bravo che non riusciva a raccapezzarsi, ha avuto molta difficoltà ed era terribilmente arrabbiato di non riuscire a farcela. È un mio amico, gli ho chiesto: “Non ci riesci?” e lui ha risposto: “No”.

Sono stati 10 mesi di lavoro e poi il progetto è morto. Poi abbiamo fatto marcia indietro e siamo ripartiti con un’idea molto ovvia: c’è un sopravvissuto. E il sopravvissuto è il figlio dell’unione tra Lucilla e Massimo.