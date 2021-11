LEGGI ANCHE – Ridley Scott è deluso dal botteghino di The Last Duel ma è convinto che il tempo sarà un galantuomo

A quanto pare, lo ha detto lui stesso verso la fine di settembre,si metterà al lavoro suuna volta terminati gli impegni per, il film su Napoleone con Joaquin Phoenix.

E durante la promozione stampa di House of Gucci, la pellicola con Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto e Al Pacino in uscita a dicembre nei cinema dello stivale, è tornato a parlare de Il gladiatore 2 insieme a Deadline (via ComicBook) spiegando per quale ragione abbia deciso di dare effettivamente un sequel alla leggendaria pellicola con Russell Crowe uscita nel 2000.

Il filmmaker spiega parlando del secondo capitolo:

Per prima cosa: amo realizzare film storici. Amo fare ricerche. Amo creare questa sorta di impressione olfattiva di un dato periodo storico. Penso che, col primo Gladiatore, ci siamo riusciti. Non amo essere eccessivamente critico delle cose che sono state fatte in precedenza, ma non sono mai stato un grande fan dei film di Hollywood ambientati nell’antica Roma, se devo essere onesto. Mi sembravano troppo artificiali e per questo, quando mi è stato chiesto di considerare lo script di un secondo Gladiatore, devo dire che non si trattava di materiale particolarmente valido.

Poi, spiega Ridley Scott, la persona che gli aveva presentato la sceneggiatura, gli ha mostrato un’immagine che gli ha fatto cambiare idea: un quadro di Jean-Léon Gérôme ambientato proprio nel Colosseo.

La persona che mi aveva dato la sceneggiatura mi disse che voleva mostrarmi una cosa. E tira fuori un’illustrazione, dico sul serio eh, di un quadro di Jean-Léon Gérôme. La tira fuori e me la fa vedere. Era una foto di questo grande dipinto del Colosseo dove, in un angolo, c’è questo tizio che sta per infilzare un povero bastardo. Tiene l’arma sul collo del tizio e guarda in sù, chiedendo il permesso di ucciderlo. Ho pensato che, dannazione, non era mai stata fatta in maniera appropriata. Mai. E ho detto: lo farò io. Lui mi ha chiesto “Lo farai tu?”. E ho ribadito il mio sì. E poi “Vuoi leggere la sceneggiatura?”. E ho risposto di no, ma poi ci siamo messi al lavoro e tutto è evoluto in un materiale del tutto nuovo.

