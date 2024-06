C’è certamente una certa curiosità per Il gladiatore 2, la pellicola di Ridley Scott sequel di quella datata 2000, divenuta leggendaria, che ha visto come protagonista Russell Crowe.

Ed è stato proprio Russell Crowe a parlare de Il gladiatore 2 nel corso di un’intervista durante la quale ha ammesso di sentirsi leggermente a disagio per il film considerato il suo forte e indissolubile legame col primo.

Spiega infatti la star:

Mi sento leggermente a disagio con il fatto che stiano facendo un altro film, perché, ovviamente, sono morto e non ho voce in capitolo su ciò che viene fatto. Ma alcune delle cose che ho sentito mi fanno pensare: “No, no, no, questo non fa parte del percorso morale di quel particolare personaggio”. Ma non posso dire nulla, non è di mia competenza, il mio personaggio sta tre metri sotto terra. Quindi vedremo come sarà.