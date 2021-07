La Sideshow Collectibles sta per mettere in commercio una nuova statua da collezione in scala 1:6 dedicata al Drugo, iconico protagonista di, film del 1991 firmato dai fratelli Coen.

Due sicari, inviati dal pornografo Treehorn, irrompono nell’appartamento di Jeff Lebowski, detto Drugo, disoccupato giocatore di bowling, rimasto legato agli anni Settanta. Ma hanno sbagliato, perche’ il loro obiettivo e’ un altro Jeff Lebowski, un miliardario di Pasadena, ma prima di andare via sporcano il tappeto all’ingresso. Deciso ad ottenerne la sostituzione, Drugo va a casa del suo omonimo. Sottrae un tappeto e, in seguito, viene richiamato ed incaricato dal riccone di consegnare il riscatto per liberare la propria giovane moglie Bunny, attricetta porno presa prigioniera da un gruppo di nichilisti tedeschi. Ma la consegna fallisce, causa la goffaggine di Walter, amico di Drugo e veterano del Vietnam. Maude, figlia del miliardario e pittrice eccentrica, convoca a sua volta Drugo, gli dice che il rapimento potrebbe essere un’invenzione e lo invita a tenere i contatti con Treehorn. Questi, dopo aver incontrato Drugo, manda i suoi scagnozzi a fargli a pezzi la casa. Maude poi attira Drugo, gli rivela che il padre e’ in realta’ nullatenente e poi ha con lui un rapporto perche’ desidera rimanere incinta. Finalmente appare chiaro che Bunny non e’ mai stata rapita. I nichilisti pero’ vogliono guadagnare qualcosa e aspettano Drugo e gli amici fuori dal bowling. Walter li riempie di botte ma Donny, l’altro amico, muore d’infarto. Dopo le esequie davanti al mare, Drugo e Walter tornano al bowling. Un cowboy straniero, che all’inizio aveva dato il via alla storia, informa che e’ imminente l’arrivo di un nuovo, piccolo Lebowski.

