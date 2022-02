ricorda il nervosismo avvertito inizialmente durante le riprese di una ben nota scena de Il Grande Lebowski, il leggendario film del 1998 dei fratelli Coen.

Nello specifico, lo ricorderete benissimo se avete visto la pellicola, il riferimento va a quel momento del lungometraggio in cui il personaggio da lui interpretato, Walter Sobchak, distrugge per errore a sprangate con un piede di porco una Chevrolet Corvette rossa nuova fiammante per via di un fraintendimento non indifferente relativo al furto dei soldi del riscatto di Bunny Lebowski.

John Goodman ha potuto parlare dei Il Grande Lebowski in un video di Vanity Fair in cui, circa le riprese di quel passaggio, dice:

Eravamo nel bel mezzo di quel vicinato e io stavo gridando quelle enormi oscenità che Joel e Ethan potevano ideare alle tre di notte. Una cosa che mi preoccupava a morte. Non mi sentivo a mio agio fino a che non ho cominciato a girarla. Ma poi ho scoperto che avevano pagato le persone per stare lontane dalle loro case durante le riprese. E mi sono divertito come un matto a distruggere quella Corvette con un piede di porco!

Fonte: YouTube