si farà? A quanto pare sì.

L’attrice e sceneggiatrice Nia Vardalos (anche protagonista dei primi due film) ha confermato con un video su twitter che lei stessa ha scritto la sceneggiatura del film e che da oltre un anno stanno cercando di dare il via alle riprese, ma che a causa della pandemia è diventato molto più complesso recarsi in Grecia per girare. Tuttavia ha anche confermato che il cast originale dei primi due film tornerà per questo terzo capitolo.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film arrivato nelle sale nel 2002:

Toula Portokalos ha trent’anni, è greca e lavora nel ristorante di famiglia a Chicago, il “Dancing Zorba”. Tutto ciò che suo padre Gus vorrebbe per lei è che sposi un bravo ragazzo greco, ma Toula aspira a qualcosa di più nella vita. Sua madre convince il padre a lasciarle seguire un corso di computer al college e, dopo aver terminato il corso, Toula subentra nell’agenzia di viaggi di sua zia. Toula incontra così Ian Miller, un insegnante di inglese alla high school. I due si frequentano di nascosto, fino a che la famiglia di Toula non scopre tutto: Gus è fuori di sé perché la figlia esce con un non-greco, ma dovrà imparare ad accettare Ian, Ian dal suo canto dovrà imparare a convivere con la numerosa famiglia della sua fidanzata, mentre Toula dovrà imparare ad accettare se stessa…

