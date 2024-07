Penn Badgley e Britanny Snow hanno svelato di non sapere nulla del potenziale sequel della commedia Il mio ragazzo è un bastardo (John Tucker Must Die).

Durante un episodio del podcast Podcrushed, i due attori hanno parlato della commedia del 2006 sostenendo di non avere avuto alcun contatto con la produzione. L’attrice ha dichiarato:

Penn, non so se tu hai avuto una chiamata, ma io non l’ho ricevuta.

Badgley ha quindi replicato:

Sì, non ho ricevuto nessuna chiamata. Forse è possibile come la superposizione della fisica quantistica, come se tutto sia potenzialmente nell’ambito di, forse questa mela cadrà verso l’alto, non posso dirlo in realtà con certezza.

L’attore ha replicato:

Sì, non lo so. Ho avuto il ruolo più piccolo nel film. Non so se avrebbe comunque senso.

Nel film Badgley aveva il ruolo di Scott Tucker, il fratello di John Tucker (Jesse Metcalfe), mentre Brittany era la protagonista Kate Spencer.

Snow ha sottolineato:

Non lo farò se tu non lo farai.

La star di You ha ribadito:

Non ho mai nemmeno pensato fosse una cosa possibile. Ma immagino che se ci fosse uno script, lo leggerei.

La sua collega ha raccontato che insieme ad Arielle Kebbel hanno parlato per anni di un possibile sequel, ma non non ne ha più saputo nulla. A marzo era stato svelato che era in fase di sviluppo un potenziale sequel, ma da allora non ci sono state più state notizie.

La sinossi del film spiegava:

Kate è una ragazza qualunque, poco popolare, che non ha mai avuto un ragazzo. Dopo ogni delusione amorosa della madre, le due fanno i bagagli e cambiano città, impedendo a Kate di stringere amicizie. Nella nuova scuola la ragazza si accorge di John Tucker, campione studentesco di pallacanestro e ragazzo più bello e popolare della scuola, e s’imbatte in lui al ristorante dove lei lavora; lo vede ogni volta con una ragazza diversa, tutte appartenenti al suo liceo: Carrie Schaeffer, la bella giornalista televisiva della scuola; Heather Straham, il capitano delle cheerleader; e Beth McIntyre, un’attivista vegetariana. Il metodo di John è di scegliere ragazze che non hanno nulla in comune e quindi non si parlano mai, dire loro che suo padre non vuole che lui abbia una ragazza durante il campionato di pallacanestro e di non dire a nessuno del loro rapporto, che è molto speciale. Ma quando l’allenatrice di ginnastica femminile si fa male, sempre a causa del fascino di John, le classi vengono unite, il segreto emerge e le tre finiscono per picchiarsi, trascinando nella rissa anche Kate.

Che ne pensate? Sperate venga realizzato un sequel del film Il mio ragazzo è un bastardo con Badgley e Snow?

