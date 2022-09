Il presagio: Nell Tiger Free da Servant al cast del prequel del celebre horror

Nell Tiger Free sembra essersi affezionata alle storie che hanno a che fare con inquietanti bambini perché, dopo Servant, l’acclamata serie Tv disponibile su Apple Tv+, la ritroveremo nel cast del prequel de Il presagio.

La pellicola verrà diretta dall’esordiente Arkasha Stevenson, anche responsabile della sceneggiatura insieme a Tim Smith. Ad occuparsi della produzione del prequel de Il presagio per 20Th Century Studios anche David S. Goyer e Keith Levine.

Il film originale del 1976 è stato diretto da Richard Donner e vedeva nel cast Gregory Peck, Lee Remick e Harvey Stephens. La pellicola, diventata un classico del cinema horror, segue la vicenda di un ambasciatore americano convinto del fatto che suo figlio di 5 anni sia l’Anticristo. Il film si rivelò un notevole successo commerciale incassando, solo in nordamerica, ben 60.9 milioni di dollari a fronte di un budget di 2.8 milioni di dollari (ovviamente stiamo segnalando cifre non aggiustate all’inflazione). Il lungometraggio ha dato vita a due sequel cinematografici, La maledizione di Damien (1978) e Conflitto finale (1981) e un quarto episodio, Omen IV – presagio infernale, concepito direttamente per la televisione.

Nel 2006 è stata la volta del remake, la cui uscita venne fissata al 6 giugno del 2006, per richiamare la ben nota cifra della numerazione esoterica.

In merito al prequel de Il presagio non si conosce alcun dettaglio sulla trama del progetto.

Nell Tiger Free, dopo aver esordito in Game of thrones nei panni di Myrcella Baratheon, è diventata un’osservata speciale grazie alla splendida performance in Servant, la serie di M. Night Shyamalan e Tony Basgallop disponibile in streaming esclusivo su Apple Tv+.

Qua sotto potete trovare la nostra intervista con l’attrice, e gli altri componenti del cast di Servant, realizzata durante il junket virtuale della serie:

Cosa ne pensate dell’ingresso di Nell Tiger Free nel prequel de Il presagio? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto

FONTE: Deadline