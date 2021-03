sarà il protagonista del nuovo film di Gabriele Salvatores dal titolo “Il ritorno di Casanova”. Come il titolo lascia suggerire, la pellicola sarà ispirata all’omonimo racconto del 1918 dello scrittore e drammaturgo austriaco. Alla sceneggiatura lo stesso Gabriele Salvatores insieme a Umberto Contarello (La grande bellezza, Loro) e Sara Mosetti.

Così come fatto anche da Stanley Kubrick col suo Eyes Wide Shut, anch’esso basato su un’opera di Schnitzler, Doppio sogno, anche il filmmaker italiano farà leva sulle “narrazioni parallele” raccontando, sostanzialmente due storie. Una sarà quella di un Casanova prossimo alla vecchiaia e ospitato da un amico nella campagna veneziana dove una delle ospiti, spiega il regista a Variety, “sarà una proto femminista di nome Marcolina”. La donna ha una relazione con un giovane soldato di nome Lorenzo. Come conseguenza di un debito di gioco finisce a letto con Casanova, cosa che conduce all’inevitabile duello fra Lorenzo e Casanova.

L’altro filone avrà a che fare con un importante regista italiano over 60, interpretato da Toni Servillo che, mentre è impegnato nelle riprese di “Il ritorno di Casanova”, s’innamora di una donna molto più giovane di lui del tutto estranea al mondo del cinema, mettendola incinta. L’idea di Gabriele Salvatores è quella di girare la porzione moderna in bianco e nero, mentre quella d’epoca a colori. Toni Servillo è l’unico membro del cast confermato ad oggi.

Le riprese della pellicola, che avrà un budget stimato di 7 milioni di euro, dovrebbero partire a settembre. Sarà prodotto da Indiana Production e da RAI Cinema, con l’ulteriore supporto della regione Veneto, ma, specifica Variety, sono in corso e ricerche di ulteriori partner produttivo internazionali.

L’ultimo film diretto da Gabriele Salvatores è Tutto il mio folle amore.

Questa la trama de Il ritorno di Casanova (via Wikipedia):

Giacomo Casanova, alla non più giovane età di 53 anni, vuole rientrare in patria, nella sua amata Venezia, abbandonata dopo la fuga dal carcere dei Piombi. Nel viaggio di avvicinamento a Venezia, viene ospitato da Olivo e dalla moglie Amalia, in una tenuta presso Mantova. Casanova aveva conosciuto Olivo ed Amalia anni prima ed era stato l’artefice del loro matrimonio, oltre che essere stato amante di Amalia stessa. Nella tenuta di Amalia ed Olivo, Casanova incontra, oltre alle figlie della coppia, la giovane Marcolina, studiosa di matematica e di filosofia. Casanova inizia a corteggiare Marcolina, che intrattiene una relazione segreta con il sottotenente Lorenzi e rifiuta il corteggiamento del seduttore veneziano. La conquista amorosa di Marcolina diventa per Casanova una prova dell’efficacia del proprio fascino, nonostante l’età non più giovanissima del famoso conquistatore di donne, che aveva viaggiato e intrattenuto relazioni amorose nelle più famose corti europee. Casanova riesce a trascorrere una notte di passione nella stanza di Marcolina solo con l’inganno; questa ultima notte rappresenta per Casanova stesso la presa di coscienza definitiva del passare del tempo, con il relativo decadimento fisico, e della scomparsa del fascino erotico del conquistatore di ogni donna, che aveva desiderato fino ad allora. Dopo aver trascorso la notte con Marcolina, mentre Casanova sta per abbandonare la tenuta di Olivo, all’alba si presenta il sottotenente Lorenzi, che sfida Casanova stesso in un duello all’ultimo sangue, in cui il giovane Lorenzi viene trafitto a morte da Casanova. Immediatamente dopo questo tragico duello, Casanova fugge dalla tenuta di Olivo, per fare rientro a Venezia, atteso nel volgere di pochi giorni dal Consiglio dei Dieci, dove trascorrerà gli ultimi anni della propria vita con l’incarico di spia del Consiglio stesso.