Al Tribeca Film Festival di New York, Judd Apatow e Matthew Broderick hanno ricordato la loro esperienza con Il rompiscatole, il film di Ben Stiller prodotto dal primo in cui il secondo ha recitato di fianco a Jim Carrey in quello che è diventato il primo flop della sua carriera.

Il rompiscatole balzò anche agli onori della cronaca del tempo perché dopo la tripletta di Ace Ventura, The Mask e Scemo e + scemo, Jim Carrey riuscì a strappare un compenso di ben 20 milioni di dollari per la pellicola.

Judd Apatow, che lavorando al film conobbe quella che poi diventò sua moglie, Leslie Mann, dice:

Ricordo che, al tempo, pensai che fosse il primo film in cui Matthew interpretava un adulto!

Per poi aggiungere:

Jim ci andava veramente giù duro con te ogni singolo giorno. Ricordo che un giorno, era così preponderante in ogni singola ripresa, che tu mi dicesti tra una ripresa e l’altra “Non so più come reagire! Ho esaurito le mie reazioni”.

I due discutono poi proprio della paga che Jim Carrey riuscì a ottenere spiegando però che il rapidissimo successo della star si rivelò un’arma a doppio taglio.

Dice Matthew Broderick:

Ricordo di essere stato pagato con un sandwich per quel film! Per quanto sia bello ottenere una paga come quella di Jim, gli ha messo molta pressione. Non era passato molto tempo da quando era relativamente sconosciuto e improvvisamente è diventato l’attore più pagato in circolazione, devi essere il più grande genio di sempre, ogni minuto, quindi ero davvero comprensivo verso la pressione che deve aver proiettato su se stesso. Avere un successo come quello è un’arma a doppio taglio, ho provato davvero empatia nei suoi confronti.

Ne Il Rompiscatole, Jim Carrey interpretava Chip Douglas, tecnico installatore della TV via cavo che finiva per instaurare una amicizia decisamente tendente verso il tossico con Steven M. Kovacs, interpretato da Matthew Broderick.

