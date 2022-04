LEGGI – David Zaslav difende le finestre cinematografiche e porta a esempio il successo di The Batman

Alla CinemaCon di Las Vegas, questa settimana, esercenti e studios hanno ribadito la centralità della sala cinematografica nell’industria dell’intrattenimento dopo due anni segnati da una spinta fortissima verso lo streaming a causa della pandemia. Hanno colpito, in particolare, le parole del CEO della neonata Warner Bros Discovery,, che ha dato un forte segnale di discontinuità rispetto alle posizioni del suo predecessore,, CEO dell’ormai dissolta WarnerMedia.

Sono arrivati persino segnali di apertura verso gli streamer da parte degli esercenti, ma a una condizione: il rispetto delle finestre cinematografiche.

E proprio di finestre di distribuzione parla Richard Gelfond, CEO di IMAX, il più grande circuito “premium large format” al mondo, che ha visto i ricavi crescere del 57% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021, anche e soprattutto grazie a blockbuster come The Batman e Spider-Man: No Way Home.

Gelfond ha preannunciato una nuova fase:

Penso che con l’arrivo sul mercato di film di richiamo, ci sarà una maggiore spinta verso le sale premium e in particolare IMAX. I nostri partner negli studios e gli streamer ci hanno detto inequivocabilmente che la finestra cinematografica è fondamentale per le loro strategie future. E abbiao tutti notato che i contenuti che beneficiano del lancio cinematografico hanno poi delle performance migliori in streaming, creando maggiore valore in tutta la catena. Recentemente è successo con Spider-Man: No Way Home e The Batman, che sono andati molto bene in digitale uscendo dopo il lancio al cinema.

Gelfond è sicuro che gli studios di Hollywood non percorreranno più la strada del lancio in contemporanea al cinema e in streaming per i film importanti come successo nel 2021:

Hanno avuto l’opportunità di farlo durante un momento di grave crisi esistenziale per l’intera industria, e non ha funzionato. Questo esperimento è finito. Per gli studios, la cosa fondamentale è l’uscita in esclusiva al cinema. Non penso che ci saranno blockbuster lanciati in forma ibrida o in streaming nel 2022 o in futuro. Gli studios hanno capito che non è un modello in grado di funzionare.

