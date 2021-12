IMDb svela la top 10 dei film più popolari del 2021: Dune è al comando, ma i cinecomic trionfano.

Nonostante Ridley Scott e Jane Campion siano solo gli ultimi due acclamati filmmalker ad essersi aggiunti alla schiera di chi non ama particolarmente i cinecomic, in ambito di cinema pop e stando alla chart pubblicata qualche ora fa da IMDb, il genere, pandemia o meno, sembra ancora andare per la maggiore.

L’Internet Movie Database, o IMDb per praticità, ha difatti pubblicato la lista di quelli che sono risultati essere i film più popolari del 2021 secondo i frequentatori e le frequentatrici del popolare sito. Sito che, per snocciolare due cifre, ha un traffico di circa 250 milioni di visitatori unici su base mensile e ha ben 83 milioni di utenti registrati.

E nella top 10 dei film più popolari del 2021 su IMDb, la prima posizione è saldamente in mano a Dune di Denis Villeneuve, ma ben 5 posizioni della top 10 sono occupate dai film meno amati da Martin Scorsese and co.

Ecco, a seguire, le varie posizioni dalla 10 alla 1:

