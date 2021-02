Spider-Man: Far From Home

È dall’inizio diche analizziamo la serie Disney+ dei Marvel Studios dedicata a Wanda Maximoff con analisi e articoli su easter egg e curiosità contenute all’interno di ogni episodio.

Abbiamo dedicato ampio spazio, ad esempio, agli esagoni (anche nell’ultimo episodio, qui la recensione) che ricorrono in praticamente ogni puntata e al loro significato.

È interessante notare che gli stessi esagoni compaiono ad esempio anche nella scena dei titoli di coda di Spider-Man: Far From Home, sullo schermo davanti a Nick Fury, anche se potrebbe trattarsi di una semplice scelta stilistica.

L’altro dettaglio, sempre esagonale, su cui i fan si stanno interrogando nelle ultime ore, lo si vede su un altro schermo alle spalle di Nick, questa volta con una grafica che ricorda molto quella dei computer dello S.W.O.R.D.

Possibile allora che Nick Fury fosse informato degli eventi della serie visto il legame con Spider-Man: Far From Home? Comicbook in tal senso si sbilancia proponendo che Hayward sia direttore ad interim dell’organizzazione per una persona sconosciuta: e se quella persona fosse proprio Fury?

Per il momento si tratta di teorie, ma visto che mancano solo due episodi alla fine, possiamo dirlo: siamo vicini a delle risposte.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni sulla serie, i cui eventi sono ambientati dopo quanto accaduto nel film Avengers: Endgame, sono disponibili nella nostra scheda.

