Sono passati sei anni da quando si è parlato per la prima volta dell’adattamento di In The Lost Lands, racconto di George R.R. Martin () che già all’epoca doveva avere Milla Jovovich nel cast.

Ora il progetto fa il suo ritorno in una veste completamente nuova (creativamente e finanziariamente) all’European Film Market di Berlino, dove verrà proposto da FilmNation insieme all’agenzia CAA.

Paul W.S. Anderson, regista della saga di Resident Evil e marito della Jovovich, ha scritto la sceneggiatura e produrrà la pellicola assieme alla moglie, a Jeremy Bolt e a Constantin Werner. Nel cast vi sarà anche Dave Bautista, che fa il suo ingresso anche nel team di produzione con la sua Dream Bros Entertainment insieme a Jonathan Meisner.

La storia è così descritta.

La disperata regina di una città costruita su una montagna altissima ingaggia la strega Gray Alys (Jovovich) per viaggiare nella spettrale desolazione nota come Terre Perdute, per ottenere il dono di potersi trasformare in un lupo mannaro, ma non si rende conto che dovrà pagare un carissimo prezzo. Assieme alla sua guida, il vagabondo Boyce (Bautista), dovrà sconfiggere un uomo e un demone in una fiaba che esplora la natura di bene e male, debito e compimento, amore e perdita.

Nella versione accantonata Costantin Werner si sarebbe dovuto occupare di sceneggiatura e regia.

Fonte: Deadline