È stato inaugurato oggi il nuovo cinema(BG) nell’ambito dell’espansione dello Shopping Center “Le Due Torri”. Noi di BadTaste, media partner di ARCADIA, abbiamo seguito l’intera giornata “sul campo” e vi abbiamo aggiornato sui social in tempo reale.

All’inaugurazione è stato proiettato in anteprima, su gentile concessione di Goon Films, Lucky Red, Rai Cinema e 01 Distribution, Freaks Out (in uscita in tutta Italia il 28 ottobre 2021 grazie a 01 Distribution), alla presenza dell’attore Claudio Santamaria (che nel film interpreta Fulvio), oltre che al presidente dell’ANEC Mario Lorini. Il ministro della cultura on. Dario Franceschini e il regista Gabriele Mainetti hanno invece inviato dei messaggi video, mentre il direttore della direzione generale Cinema e audiovisivo Nicola Borrelli ha partecipato all’evento in diretta streaming.

Il cinema ARCADIA Stezzano aprirà ufficialmente al pubblico il 28 ottobre.

ARCADIA Stezzano è il primo nuovo cinema inaugurato da un esercente italiano indipendente da quando è iniziata la pandemia, e per questo il film con cui si vuole accendere per la prima volta i proiettori è Freaks Out, il più considerevole investimento del cinema italiano degli ultimi anni. Presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, il film è stato acclamato dalla critica e dal pubblico.

L’apertura di ARCADIA Stezzano acquista particolare significato e valore in questo momento storico, soprattutto in un’area come la Bergamasca, che ha molto sofferto per le conseguenze della pandemia. ARCADIA Stezzano rappresenta un nuovo investimento da parte di Piero Fumagalli, l’imprenditore considerato il pioniere delle multisale italiane e fondatore dell’ARCADIA Cinema di Melzo (Mi), inaugurato nel 1997 e dotato di uno degli schermi cinematografici più grandi e tecnologicamente avanzati del mondo, la Sala Energia, che nel 2017 ha vinto il “premio Miglior Sala in Europa” al CineEurope di Barcellona. Questa inaugurazione arriva in un momento in cui il mercato cinematografico italiano sta iniziando a riprendersi dopo l’inizio della pandemia, rappresenta un’iniezione di fiducia nei confronti dell’industria ma è anche un gesto coraggioso da parte di un esercente indipendente.

“Siamo felici e orgogliosi della nuova apertura di ARCADIA Stezzano all’interno dello Shopping Center Le Due Torri, struttura progettata insieme all’architetto Benjamin Feldtkeller,” commenta Fumagalli. “Come da tradizione ARCADIA, la nuova struttura proporrà gli ultimi sviluppi del settore assicurando i più alti livelli tecnici già riconosciuti dal pubblico delle province Lombarde e non solo, continuando la collaborazione con leader tecnologici riconosciuti a livello mondiale quali Meyer Sound, Christie e Dolby, che da sempre affiancano ARCADIA, avendo così la possibilità di far conoscere le ultime novità sul fronte della qualità dell’immagine e del suono. ARCADIA Stezzano offrirà così al pubblico un’esperienza cinematografica sul grande schermo in grado di regalare emozioni uniche e indimenticabili, rispettando al contempo pienamente l’intento creativo degli autori cinematografici”.

ARCADIA STEZZANO: LE CARATTERISTICHE

Il nuovo ARCADIA Stezzano prosegue il percorso di innovazione e massima qualità con cui ARCADIA si è fatto conoscere in tutto il mondo. Queste le caratteristiche principali del cinema:

7 SALE CON MEGASCHERMI

PRIMO CINEMA IN ITALIA CON DUE SALE PREMIUM LARGE FORMAT E IMPIANTO AUDIO IMMERSIVO DOLBY ATMOS™ – MEYER SOUND

PRIMO CINEMA IN ITALIA CON PROIEZIONE 4K LASER CHRISTIE E RECLINER SEATS DAL DESIGN ESCLUSIVO E DAL MASSIMO COMFORT IN TUTTE LE SALE

In ogni sua sala, ARCADIA Stezzano propone quindi un’esperienza cinematografica unica, arricchita da un’offerta cinematografica completa con prime visioni italiane e internazionali ma anche rassegne con i grandi classici del passato.