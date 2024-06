Con gli incassi di giovedì 13 giugno si chiude ufficialmente la prima delle due edizioni 2024 del Cinema in Festa, l’iniziativa che per cinque giorni ha visto tutti i film proposti a un prezzo promozionale di 3,50 euro. Per il resto dell’estate la promozione rimarrà valida per i film europei e italiani grazie a Cinema Revolution, e poi Cinema in Festa tornerà a settembre.

In questi cinque giorni, le presenze sono state 677 mila, nettamente in crescita rispetto alla settimana precedente. Gli incassi sono invece calati, come conseguenza del prezzo promozionale, ma l’obiettivo è quello di portare pubblico al cinema. Il confronto con l’anno scorso, però, è negativo: nei cinque giorni dell’iniziativa a giugno del 2023 vennero totalizzate 1.2 milioni di presenze. La differenza è dovuta all’offerta cinematografica, fondamentale per portare il pubblico al cinema, ancor più del prezzo calmierato, e che quest’anno è purtroppo meno ricca di grandi blockbuster americani.

Passando agli incassi di giovedì, Bad Boys – Ride or Die è l’unica grande uscita del weekend e debutta al primo posto con 180 mila euro e 50 mila presenze, ottenendo un’ottima media per sala. Ricordiamo che Bad Boys For Life fu l’ultimo blockbuster prima della pandemia (uscì a febbraio 2020): debuttò con 149 mila euro chiudendo la sua corsa a 1.4 milioni di euro.

Seguono The Watchers – Loro ti guardano, con 35 mila euro e un totale di 425 mila euro, mentre apre al quinto posto la seconda parte de L’arte della gioia, con 17 mila euro (la prima parte della serie tv ha incassato complessivamente 275 mila euro).

Apre al sesto posto The Animal Kingdom, con 16 mila euro e un totale di 25 mila euro con le anteprime.

INCASSI ITALIA 13 GIUGNO 2024

BAD BOYS – RIDE OR DIE – Weekend: €180.687 – Totale: €180.687 KINDS OF KINDNESS – Weekend: €67.144 – Totale: €713.394 ME CONTRO TE IL FILM – OPERAZIONE SPIE – Weekend: €40.222 – Totale: €2.060.282 THE WATCHERS – LORO TI GUARDANO – Weekend: €35.662 – Totale: €425.826 L’ARTE DELLA GIOIA – PARTE 2 – Weekend: €17.158 – Totale: €18.438 THE ANIMAL KINGDOM – Weekend: €16.728 – Totale: €25.485 IF – GLI AMICI IMMAGINARI – Weekend: €14.372 – Totale: €1.894.574 FURIOSA: A MAD MAX SAGA – Weekend: €12.698 – Totale: €1.659.576 L’ESORCISMO – ULTIMO ATTO (THE EXORCISM) – Weekend: €11.100 – Totale: €681.938 ENNIO DORIS – C’E’ ANCHE DOMANI – Weekend: €9.302 – Totale: €696.079

Fonte: Cinetel

