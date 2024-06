Esordio veramente fuori scala per Inside Out 2 al box-office italiano: dopo le già ottime anteprime da quasi un milione di euro martedì 18 giugno, mercoledì il film dei Pixar Animation Studios ha raccolto circa 3 milioni di euro con una media di oltre 6.200 euro per sala. In totale, quindi, ha superato i 3.9 milioni di euro in un giorno e mezzo. Si tratta in assoluto del miglior giorno d’esordio dall’inizio della pandemia (battendo i 2.9 milioni di Spider-Man: No Way Home), e di un dato paragonabile ai 3.1 milioni de Il re leone nell’agosto del 2019.

Sarà interessante seguire l’andamento del film mano a mano che si avvicina il weekend, a questo punto è abbastanza scontato che superi i 10 milioni di euro prima di domenica sera. Come vi anticipavamo ieri, non è da escludere che Inside Out 2 chiuda la sua corsa ben sopra i 20 milioni, se non oltre i 25 milioni del primo film.

Il resto della classifica procede a debita distanza, a partire dalla seconda posizione occupata da Bad Boys – Ride or Die che incassa 89 mila euro e sale 1.1 milioni di euro complessivi. Apre al terzo posto The Bikeriders con 53 mila euro (61 mila con le anteprime)..

INCASSI ITALIA 19 GIUGNO 2024

Inside Out 2: Incasso 957.823 euro, Totale 957.823 euro Bad Boys – Ride or Die: Incasso 82.087 euro, Totale 1.017.498 euro Me contro te il film – Operazione spie: Incasso 26.894 euro, Totale 2.329.238 euro Kinds of Kindness: Incasso 26.370 euro, Totale 958.886 euro The Chosen – Ep. 1-2: Incasso 19.573 euro, Totale 110.714 euro L’arte della gioia – Parte 2: Incasso 14.992 euro, Totale 134.196 euro Jago Into the White: Incasso 12.534 euro, Totale 12.534 euro The Watchers – Loro ti guardano: Incasso 11.066 euro, Totale 560.511 euro The Animal Kingdom: Incasso 9.588 euro, Totale 130.936 euro L’arte della gioia – Parte 1: Incasso 3.950 euro, Totale 312.535 euro

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate