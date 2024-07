Crescono gli incassi al box-office italiano: nel primo weekend di luglio sono stati infatti raccolti quasi 5.5 milioni di euro, contro i 3.3 milioni di un anno fa (quando Indiana Jones e il quadrante del destino stentava a raggiungere il milione). Ma quella che può sembrare una buona notizia in realtà nasconde un’amara verità: se non fosse per Inside Out 2, la situazione sarebbe molto diversa.

Il film d’animazione infatti guida per la terza volta la classifica e raccoglie ben 3.9 milioni di euro (quindi oltre il 70% degli incassi complessivi del weekend), per un totale di 37.3 milioni di euro: oggi supererà Il re leone, diventando il settimo maggiore incasso degli anni duemila (i primi sei sono i due Avatar e i film di Zalone).

Al secondo posto nella classifica del weekend, con una distanza abissale, troviamo nientemeno che Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, che nella sua riedizione del ventennale riesce a incassare 307 mila euro con una buona media per sala.

Apre al terzo posto Horizon: An American Saga – Capitolo 1 con 170 mila euro, mentre al quarto posto A Quiet Place – Giorno 1 incassa altri 260 mila euro (ottima tenuta) e sale a 883 mila euro complessivi.

Al quinto posto debutta La memoria dell’assassino, con 112 mila euro. Ottava posizione per Pioggia di ricordi, film che fa parte della Rassegna Ghibli di Lucky Red e che incassa 57 mila euro. Chiude infine la top ten Acid, con 21 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 3-6 LUGLIO 2024

Inside Out 2 – Incasso weekend: €3.929.146, Incasso totale: €37.318.683 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban – 20mo anniversario – Incasso weekend: €307.021, Incasso totale: €307.021 A Quiet Place – Giorno 1 – Incasso weekend: €260.049, Incasso totale: €883.213 Horizon – An American Saga – Capitolo 1 – Incasso weekend: €170.592, Incasso totale: €170.592 La memoria dell’assassino – Incasso weekend: €112.599, Incasso totale: €113.964 Bad Boys – Ride or Die – Incasso weekend: €105.719, Incasso totale: €2.171.012 Hit Man – Incasso weekend: €80.925, Incasso totale: €318.739 Pioggia di ricordi – Incasso weekend: €57.509, Incasso totale: €57.509 Fuga in Normandia – Incasso weekend: €24.492, Incasso totale: €203.571 Acid – Incasso weekend: €21.724, Incasso totale: €21.724

Fonte: Cinetel

