Lightyear – La vera storia di Buzz rimane in testa agli incassi italiani giovedì, raccogliendo 135 mila euro e salendo a 321 mila euro complessivi. Il film d’animazione non sta sfondando, anche i dati di sabato e domenica saranno fondamentali per determinarne il successo trattandosi di un film d’animazione. Ma una settimana fa Jujutsu Kaisen 0 – The movie incassava 194 mila euro.

LEGGI – La recensione di Lightyear

Seconda posizione per Jurassic World – il dominio, con 103 mila euro e un totale di 5.7 milioni di euro. Al terzo posto Top Gun: Maverick incassa 101 mila euro e supera il traguardo dei nove milioni di euro.

Quarto posto per Jujutsu Kaisen 0 – The Movie incassa 14 mila euro e sale a 996 mila euro (oggi supererà il milione), mentre al quinto posto Nostalgia incassa 7397 euro e sale a 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 16 / 6 / 2022

LIGHTYEAR – LA VERA STORIA DI BUZZ – € 135.117 / € 321.427 JURASSIC WORLD – IL DOMINIO – € 103.055 / € 5.769.726 TOP GUN: MAVERICK – € 100.927 / € 9.055.605 JUJUTSU KAISEN 0 – THE MOVIE – € 14.763 / € 996.845 NOSTALGIA – € 7.397 / € 1.142.576 THE OTHER SIDE – € 6.920 / € 108.801 ESTERNO NOTTE – PARTE 2 – € 6.600 / € 146.732 ENNIO – € 6.103 / € 2.560.538 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 4.488 / € 13.618.640 HILL OF VISION – € 4.161 / € 4.181

Fonte: Cinetel