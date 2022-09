Incassi USA: Don’t Worry Darling vince il weekend con 19.2 milioni di dollari

Con l’uscita di Don’t Worry Darling si confidava che tornassero a crescere gli incassi americani. E la crescita c’è stata, anche se minore rispetto alle attese: sono stati infatti raccolti complessivamente 59 milioni di dollari, ovvero +15% rispetto a una settimana fa. Servono più titoli forti per riportare gli spettatori americani al cinema in massa, purtroppo nelle prossime settimane i blockbuster in uscita si contano sulle dita di una mano.

Ci si aspettava un risultato più convincente per il film di Olivia Wilde, che con 19.2 milioni di dollari debutta al primo posto ma sull’asticella più bassa delle previsioni iniziali (si puntava a circa 20/22 milioni). È comunque un dato accettabile per la pellicola che è costata una trentina di milioni di dollari, e in linea con altri film usciti a settembre come Prisoners o Ad Astra. Ma è anche un risultato quasi identico a quello di The Woman King, che ha avuto una presenza mediatica nettamente inferiore. Con un punteggio CinemaScore B-, non sembra che il film distribuito dalla Warner Bros. possa puntare ad avere delle gambe particolarmente lunghe. Detto questo, nel resto del mondo ha incassato 10.8 milioni di dollari in 62 territori, per un lancio globale di 30 milioni di dollari.

Tiene bene al secondo posto The Woman King, con 11.1 milioni di dollari (un calo del 41%) e un totale ora di 36 milioni di dollari.

Apre al terzo posto la re-release di Avatar in versione rimasterizzata 4K (e soprattutto in IMAX 3D), con ben 10 milioni di dollari: un dato nettamente superiore alle attese iniziali. È un grande risultato, più di due volte superiore alla re-release del 2010 e molto superiore ad altre operazioni simili (come il recente lancio della versione estesa di Spider-Man: No Way Home, che ha incassato 5.4 milioni), anche se il record rimane saldamente in mano al rilancio de Il Re Leone nel 2011 (30 milioni).

Da notare che nel resto del mondo il film ha debuttato con 20.5 milioni in 50 territori, per un totale di 30.5 milioni di dollari globali.

Per il resto, la classifica rimane invariata: al quarto posto Barbarian incassa 4.8 milioni di dollari e sale a 28.4 milioni di dollari, mentre Pearl chiude la top-five con 1.9 milioni di dollari e un totale di 6.6 milioni di dollari.

INCASSI USA WEEKEND 23-25 / 9 / 2022

DON’T WORRY DARLING – $19,200,000 / $19,200,000 THE WOMAN KING – $11,145,276 / $36,299,000 AVATAR RE-RELEASE – $10,000,000 / $10,000,000 BARBARIAN – $4,800,000 / $28,430,261 PEARL – $1,918,555 / $6,651,256 SEE HOW THEY RUN – $1,900,000 / $6,105,039 BULLET TRAIN – $1,815,046 / $99,248,000 DC LEAGUE OF SUPER PETS – $1,765,000 / $90,042,000 TOP GUN MAVERICK – $1,559,847 / $711,568,000 MINIONS 2 – QUANDO GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $1,039,770 / $365,547,000

Fonte: BOM