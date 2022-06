Ottimo venerdì esordio per Jurassic World: il dominio negli Stati Uniti: il blockbuster di Colin Trevorrow ha infatti incassato ben 59.5 milioni di dollari, una cifra al di sopra delle aspettative della stessa Universal, che dopo i 18 milioni di dollari incassati giovedì sera (e che sono inclusi nei dati di venerdì) aveva stimato un weekend da 120, massimo 130 milioni di dollari. Questo dando per scontato che il punteggio CinemaScore raccolto dalla pellicola sarebbe stato B o B+, vista anche l’accoglienza negativa della critica. E invece il pubblico nordamericano ha assegnato un punteggio A- al film, in linea con il secondo episodio della saga e segnale di un passaparola ben più positivo di quanto si potesse immaginare. A questo punto le nuove proiezioni parlano di un weekend superiore ai 140 milioni di dollari, il miglior esordio per un film non supereroistico dall’inizio della pandemia (record detenuto da Top Gun: Maverick che due settimane fa aveva incassato 126 milioni).

I 60 milioni di venerdì sono superiori ai 56.6 milioni di The Batman, è il secondo miglior giorno d’esordio dell’anno e un dato leggermente superiore ai 58.6 milioni di dollari del secondo film della trilogia.

Ricordiamo che Jurassic World, nel 2015, incassò 208 milioni di dollari nel suo primo weekend, mentre Il regno distrutto ne incassò 150.

Fonte: Variety