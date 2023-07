In Independence Day – Rigenerazione non compare Will Smith, interprete del protagonista del film originale, che ha deciso di abbandonare il progetto a lavorazione già iniziata.

La pellicola, uscita nel 2016, ha ottenuto poi un risultato inferiore alle aspettative: in una recente intervista con AV Club, l’attrice Vivica A. Fox ha ammesso di pensare che la causa dell’insuccesso del sequel sia legata proprio all’assenza del collega.

Ecco le sue parole:

[Rigenerazione] non è stato all’altezza del primo. Sento che abbiamo perso qualcosa non riportando indietro Will Smith. Avevamo la maggior parte del cast originale, ma credo che l’unico vero anello mancante per il successo di Independence Day 2 sia stata l’assenza di Will Smith. Sono sincera: ero alla primiere e mi sono detta: “Vediamo come la prenderanno i fan“, e ovviamente su Twitter c’è stato un caos gigantesco.

Nel film l’attrice ha ripreso i panni di Jasmine Hiller, moglie del personaggio di Smith. Il resto del cast compre i ritorni di Bill Pullman, Jeff Goldblum, Judd Hirsch e Brent Spiner, oltre alla new entry T. Usher. A fronte di un budget di 165 milioni di dollari, Independence Day – Rigenerazione ne ha incassati meno di 400 a livello globale. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Siete dispiaciuti per l’assenza di Will Smith in Independence Day – Rigenerazione? Lasciate un commento!

FONTE: AV Club

